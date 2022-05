Cesara Buonamici | dopo 24 anni di fidanzamento si sposa

(Di venerdì 6 maggio 2022) La giornalista dirà sì allo storico compagno Joshua Kalman Alla fine anche, storico volto del TG5 dirà sì e convolerà all’altare.24disposerà lo storico compagno il medico israeliano Joshua Kalman. I due si sposeranno con una cerimonia con rito civile a a Fiesole, in Toscana. Nella cittadina dove è nata. La notizia è stata data dal settimanale “Novella 2000”. I due si sono conosciuti a Roma più di 20fa. Qualche mese fa a Verissimo, la giornalista parlava proprio del rapporto con il compagno. «Mi ha resa una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C’è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha ...

