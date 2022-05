(Di giovedì 5 maggio 2022) Instagram sfida: video e foto in primo piano per conquistare i giovani Con una nota ufficiale pubblicata sulla propria newsroom ,ha annunciato l'arrivo di, la nuova iniziativa ...

Advertising

StefaniaFalone : Conte si lancia su TikTok, l’ultima frontiera della comunicazione politica. Le Pen insegna - ParliamoDiNews : Conte si lancia su TikTok, l’ultima frontiera della comunicazione politica. Le Pen insegna #Newsletter #Scenari… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

E intanto Instagrami video a schermo intero in stile. Come funziona Pulse. Il nuovo programma diper i creator del social network rispecchia molto da vicino quello con il quale ......'esclusivamente fotografico' sembra un chiaro tentativo di rodere in parte il dominio diin ...Condividi Tweet Redazione VIA Notizie Relazionate Instagram Apps Social Sicurezza Instagrami ... TikTok lancia Pulse: pubblicità nelle clip per aumentare i ricavi È il nuovo programma del social network che permetterà ai creator con più di 100.000 follower di pubblicare i TikTok con annunci pubblicitari ...Con il nuovo programma, creator ed editor potranno ottenere fino al 50% delle entrate pubblicitarie derivanti dagli annunci postati accanto ai loro video ...