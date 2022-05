Stanziati 12 milioni complessivi per contenere le rette delle scuole d’infanzia non statali e non comunali (Di giovedì 5 maggio 2022) Approvate giovedì 5 maggio in Commissione Attività Produttive con il voto favorevole di tutti i gruppi politici le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome (non statali e non comunali) senza fini di lucro. Il provvedimento consentirà di erogare a circa 1300 istituzioni educative operanti sul territorio regionale, per un totale di circa 300.000 piccoli alunni, fondi per complessivi 12 milioni di euro di cui 4 per l’anno scolastico in corso e 8 per quello 2022/2023. Si tratta di un adempimento previsto dalla Legge Regionale n.19/2007 che attribuisce un sostegno economico annuale a quelle realtà educative senza scopo di lucro che svolgono una funzione sussidiaria di fondamentale importanza specie in piccoli Comuni e in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Approvate giovedì 5 maggio in Commissione Attività Produttive con il voto favorevole di tutti i gruppi politici le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegnodell’infanzia autonome (none non) senza fini di lucro. Il provvedimento consentirà di erogare a circa 1300 istituzioni educative operanti sul territorio regionale, per un totale di circa 300.000 piccoli alunni, fondi per12di euro di cui 4 per l’anno scolastico in corso e 8 per quello 2022/2023. Si tratta di un adempimento previsto dalla Legge Regionale n.19/2007 che attribuisce un sostegno economico annuale a quelle realtà educative senza scopo di lucro che svolgono una funzione sussidiaria di fondamentale importanza specie in piccoli Comuni e in ...

