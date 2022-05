Si introducono in casa e svaligiano tutto: portati via oro e gioielli (Di giovedì 5 maggio 2022) Formia. Si erano introdotti in casa, di soppiatto, approfittando dell’assenza dei proprietari dalla loro abitazione e con l’obiettivo di portar via il maggior numero possibile di oggetti di valore presenti all’interno. Rapina in casa a Formia Una volta giunti all’esterno dell’abitazione hanno deciso di agire senza pensarci troppo, dal momento che sapevano della loro assenza. Così hanno forzato la serratura e si sono introdotti all’interno dell’abitazione: una volta dentro si sono impossessati di euro 400 e vari monili in oro. La casa, messa completamente a soqquadro. Leggi anche: Tragico incidente a Formia, auto contro scooter: 3 feriti, uno è gravissimo L’identità dei rapinatori: due giovanissimi Si tratta di due giovanissimi, di origine casertana rispettivamente di 22 e 21 anni, finiti ora nelle mani dei Carabinieri. Il fatto era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Formia. Si erano introdotti in, di soppiatto, approfittando dell’assenza dei proprietari dalla loro abitazione e con l’obiettivo di portar via il maggior numero possibile di oggetti di valore presenti all’interno. Rapina ina Formia Una volta giunti all’esterno dell’abitazione hanno deciso di agire senza pensarci troppo, dal momento che sapevano della loro assenza. Così hanno forzato la serratura e si sono introdotti all’interno dell’abitazione: una volta dentro si sono impossessati di euro 400 e vari monili in oro. La, messa completamente a soqquadro. Leggi anche: Tragico incidente a Formia, auto contro scooter: 3 feriti, uno è gravissimo L’identità dei rapinatori: due giovanissimi Si tratta di due giovanissimi, di origine casertana rispettivamente di 22 e 21 anni, finiti ora nelle mani dei Carabinieri. Il fatto era ...

