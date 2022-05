Advertising

andreastoolbox : #Ranieri, standing ovation all'Olimpico per l'ex allenatore di Roma e Leicester: il mister saluta commosso - _MDelon : I tifosi della #Roma si alzano e applaudono, i tifosi del #leicester si alzano e applaudono, il loro benefattore si… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ranieri, standing ovation all'Olimpico per l'ex allenatore di Roma e Leicester: il mister saluta commosso - rosad24 : RT @alessiomagno1: Fantastica, da pelle d’oca la Standing Ovation dell’Olimpico intero a Claudio Ranieri, un Ranieri visibilmente commosso… - MessaggeroSport : Ranieri, standing ovation all'Olimpico per l'ex allenatore di Roma e Leicester: il mister saluta commosso -

SerieANews

Si riparte dal pareggio di una settimana fa in Inghilterra. Con unstrapieno. E con un che ha chiesto ai tifosi di giocare la partita più che vederla. La si ..., che si alza in piedi e ...Massarain panchina dopo Lazio Milan: tifosi emozionati. Il dirigente rossonero si lascia andare Lazio Milan e la festa del Diavolo sul campo dell'. Ai festeggiamenti hanno preso parte anche ... Olimpico commosso, l’episodio sorprende tutti: succede in Roma-Leicester Immagini emozionanti quelle trasmesse in mondovisione al 51' di Roma-Leicester. Protagonista non uno dei 22 giocatori in campo, né tanto meno uno dei due allenatori. Ma un’istituzione della panchina c ...Momenti di commozione nel match di Conference League tra Roma e Leicester. Al minuto 52' infatti è partita una standing ovation per Claudio Ranieri, storico tecnico di entrambe le squadre.