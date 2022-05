Newcastle | Saint-Maximin | «Non ho nulla da invidiare a Mané»

Advertising

CalcioNews24 : #SaintMaximin non ci gira attorno ?? - Sinnerismo : Comunque, ora non so a quanto lo vorrebbe vendere il Newcastle e se è fattibile l’operazione, ma se vendiamo Osimhe… -

TUTTO mercato WEB

Alle ore 21 invece la terza forza del campionato, il Rennes ospita ilEtienne in piena lotta ...30 con ilche ospita il Liverpool mentre il City andrà a far visita al Leeds alle 18:30 ...Le probabili formazioni di- Liverpool(4 - 3 - 3): Dubravka; Krafth, Schar, Burn, Targett; Shelvey, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wood,- Maximin. LIVERPOOL (4 - 3 - ... Newcastle, Saint-Maximin: "Nulla da invidiare a Mané. Vedrete quando avrò un finalizzatore" (Bild) Newcastle’s interest in Atletico Madrid ... (Tuttosport) Achraf Hakimi will stay at Paris Saint Germain this summer, according to his agent Alexandro Camano. (Fabrizio Romano) Wolves ...Allan Saint-Maximin says he has “no cause to be jealous of Sadio Mane” despite comparisons being drawn between the Newcastle winger’s output and that of a Senegalese superstar at Liverpool.