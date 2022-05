Maria, avere 17 anni a Mariupol: dal sogno all’incubo, prima della salvezza all’estero (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mariupol è la mia città, quella dove sono nata e cresciuta, dove sono nati i miei genitori e dove ho incontrato il mio primo amore, di cui oggi non ho più notizie. Da Mariupol sono scappata insieme ai miei genitori e al mio gatto la mattina del 17 marzo, in macchina tra decine e decine di auto impazzite. Sembrava che le persone al volante non sapessero dove andare, che avessero dimenticato come si guidasse. Intanto una raffica di proiettili cadeva come pioggia sulle auto, quelle dei civili, ai posti di blocco i russi ci puntavano i fucili e sparavano a chi faceva troppe domande o si rifiutava di seguire le indicazioni imposte. Erano ventuno giorni che ci riparavamo nel seminterrato del nostro palazzo, quel giorno correvamo via e non sapevamo se mai saremmo arrivati”. Maria ha 17 anni, mentre parla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “è la mia città, quella dove sono nata e cresciuta, dove sono nati i miei genitori e dove ho incontrato il mio primo amore, di cui oggi non ho più notizie. Dasono scappata insieme ai miei genitori e al mio gatto la mattina del 17 marzo, in macchina tra decine e decine di auto impazzite. Sembrava che le persone al volante non sapessero dove andare, che avessero dimenticato come si guidasse. Intanto una raffica di proiettili cadeva come pioggia sulle auto, quelle dei civili, ai posti di blocco i russi ci puntavano i fucili e sparavano a chi faceva troppe domande o si rifiutava di seguire le indicazioni imposte. Erano ventuno giorni che ci riparavamo nel seminterrato del nostro palazzo, quel giorno correvamo via e non sapevamo se mai saremmo arrivati”.ha 17, mentre parla ...

