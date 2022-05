Isola 16, i naufraghi chiedono a Roger Balduino chi sceglierebbe tra Estefania Bernal e Beatriz Marino: la risposta spiazza (Di giovedì 5 maggio 2022) Roger Balduino come Alex Belli? È questo il paragone che è venuto in mente a molti telespettatori de L’Isola dei Famosi, ora che in Honduras è sbarcata la sua ex fidanzata Beatriz Marino, con la precisa intenzione di avere delle risposte circa il rapporto che che si è instaurato tra il modello ed Estefania Bernal. Ma facciamo un passo indietro: Estefania e Roger si sono conosciuti in hotel, poco prima dell’inizio del reality e tra i due si è subito instaurato un grande feeling. Una volta iniziato il programma, poi, il gioco li ha divisi, ma non appena hanno avuto la possibilità di rivedersi, la scintilla non ha tardato a scoccare e così tra i due naufraghi è nata una storia d’amore. La relazione tra ... Leggi su isaechia (Di giovedì 5 maggio 2022)come Alex Belli? È questo il paragone che è venuto in mente a molti telespettatori de L’dei Famosi, ora che in Honduras è sbarcata la sua ex fidanzata, con la precisa intenzione di avere delle risposte circa il rapporto che che si è instaurato tra il modello ed. Ma facciamo un passo indietro:si sono conosciuti in hotel, poco prima dell’inizio del reality e tra i due si è subito instaurato un grande feeling. Una volta iniziato il programma, poi, il gioco li ha divisi, ma non appena hanno avuto la possibilità di rivedersi, la scintilla non ha tardato a scoccare e così tra i dueè nata una storia d’amore. La relazione tra ...

