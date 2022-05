Giugliano | donna picchiata e segregata in bagno | arrestato il marito

(Di giovedì 5 maggio 2022) Cronaca di Napoli: incubo per unainnella sua casa di. Per liberarla sono intervenuti i Carabinieri, un negoziatore e squadre antiterrorismo. Ferito il fratello. Le 22 sono passate da pochi minuti in Via Biagio Riccio,in Campania. Un 45enne già noto alle forze dell’ordine discute con la

'Mi sta picchiando, chiede aiuto, chiamate qualcuno' . E' l'sos disperato lanciato da unasegregata in casa dal marito e brutalmente pestata con calci e pugni , poi afferrata per i ...di...E' successo ieri sera ain Campania, in provincia di Napoli: l'incubo per lainizia intorno alle 22, in un'abitazione di via Biagio Riccio. Al culmine di una lite l'uomo aggredisce la ...Ha chiuso la moglie nel bagno, prendendola in ostaggio. Si è reso necessario far intervenire un negoziatore e le squadre antiterrorismo per arrestare un uomo di 45 anni che forse anche in preda agli e ...GIUGLIANO IN CAMPANIA: Violenza di genere. Incubo per una donna, picchiata e segregata in bagno. Carabinieri fanno irruzione e arrestano il marito 45enne. Intervengono anche Negoziatore e squadre anti ...