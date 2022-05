Fisco: FI - Lega, intesa con P.Chigi, tasse non aumentano (Di giovedì 5 maggio 2022) Il centrodestra di governo annuncia "con grande soddisfazione" di aver "raggiunto un'intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della deLega fiscale". "Nell'accordo viene eliminato ogni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Il centrodestra di governo annuncia "con grande soddisfazione" di aver "raggiunto un'con Palazzoper rivedere gli articoli 2 e 6 della defiscale". "Nell'accordo viene eliminato ogni ...

Advertising

fisco24_info : Fisco: FI-Lega, intesa con Palazzo Chigi, tasse non aumentano: Si rivedranno gli articoli su catasto e sistema fisc… - marsion65 : RT @ElioLannutti: 'No a patrimoniale e tasse'. Lo stop al partito delle tasse sul Fisco - sostengoi40 : RT @ElioLannutti: 'No a patrimoniale e tasse'. Lo stop al partito delle tasse sul Fisco - ElioLannutti : 'No a patrimoniale e tasse'. Lo stop al partito delle tasse sul Fisco - bizcommunityit : 'No a patrimoniale e #tasse'. Lo stop al partito delle #tasse sul ##fisco -