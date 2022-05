F1 su TV8, programma GP Miami 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 5 maggio 2022) La Formula Uno si è presa un fine settimana di stop prima di affrontare una nuova trasferta intercontinentale. Il quinto Gran Premio della stagione è infatti programmato a Miami, dove il Circus non ha mai messo piede prima d’oggi. Tuttavia l’americanizzazione della categoria, ormai di proprietà di Liberty Media, ha come ovvia conseguenza un aumento delle gare negli Stati Uniti. Il GP della Florida si affianca a quello di Austin, programmato in autunno, mentre dal 2023 assisteremo a un appuntamento anche a Las Vegas. Questa F1 sempre più Stars&Stripes vive sul duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen, sinora dimostratisi nettamente superiori a tutti gli avversari. Il monegasco e l’olandese si sono spartiti equamente le vittorie (il ferrarista ha primeggiato in Bahrain e Australia, mentre ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) La Formula Uno si è presa un fine settimana di stop prima di affrontare una nuova trasferta intercontinentale. Il quinto Gran Premio della stagione è infattito a, dove il Circus non ha mai messo piede prima d’oggi. Tuttavia l’americanizzazione della categoria, ormai di proprietà di Liberty Media, ha come ovvia conseguenza un aumento delle gare negli Stati Uniti. Il GP della Florida si affianca a quello di Austin,to in autunno, mentre dal 2023 assisteremo a un appuntamento anche a Las Vegas. Questa F1 sempre più Stars&Stripes vive sul duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen, sinora dimostratisi nettamente superiori a tutti gli avversari. Il monegasco e l’olandese si sono spartiti equamente le vittorie (il ferrarista ha primeggiato in Bahrain e Australia, mentre ...

