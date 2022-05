F1 in tv, GP Miami 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) Dal 6 all’8 maggio il Mondiale 2022 di F1 riprende la sua corsa. Lo sguardo sarà rivolto a Miami, per un round inedito del che mai si era disputato in Florida. Un circuito nuovo velocissimo e completamente nuovo, costruito attorno all’Hard Rock Stadium, che promette grande spettacolo. Da questo punto di vista, piloti e squadre dovranno essere abili nel trovare la messa a punto ideale abbastanza in fretta, pur non avendo riferimenti sulla pista, ma esclusivamente analisi al simulatore. Si è reduci dal GP di Imola dove la Red Bull e Max Verstappen hanno dimostrato di esserci. L’olandese ora è secondo nella classifica mondiale dei piloti con 59 punti a 27 lunghezze dal ferrarista Charles Leclerc; seconda la scuderia di Milton Keynes con 113 punti a -11 dalla Ferrari. La Rossa, dopo aver deluso le attese nell’appuntamento di casa, vuol riscattarsi in ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Dal 6 all’8 maggio il Mondialedi F1 riprende la sua corsa. Lo sguardo sarà rivolto a, per un round inedito del che mai si era disputato in Florida. Un circuito nuovo velocissimo e completamente nuovo, costruito attorno all’Hard Rock Stadium, che promette grande spettacolo. Da questo punto di vista, piloti e squadre dovranno essere abili nel trovare la messa a punto ideale abbastanza in fretta, pur non avendo riferimenti sulla pista, ma esclusivamente analisi al simulatore. Si è reduci dal GP di Imola dove la Red Bull e Max Verstappen hanno dimostrato di esserci. L’olandese ora è secondo nella classifica mondiale dei piloti con 59 punti a 27 lunghezze dal ferrarista Charles Leclerc; seconda la scuderia di Milton Keynes con 113 punti a -11 dalla Ferrari. La Rossa, dopo aver deluso le attese nell’appuntamento di casa, vuol riscattarsi in ...

