Demos, Ciani: residenza è diritto, non una concessione (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Noi abbiamo voluto porre l’attenzione sul fatto che quello che dovrebbe essere un diritto è diventato nel tempo una concessione. Oggi qui abbiamo avuto giuristi, avvocati, personalità di associazioni che da anni seguono questi aspetti e abbiamo voluto mettere a punto quello che l’amministrazione potrebbe fare.” “C’è evidentemente un problema culturale su cui abbiamo voluto sottolineare alcune carenze negli ultimi anni e ci sono degli atti che vorremmo cambiare”. Lo ha detto il capogruppo di Demos, Paolo Ciani, che stamattina ha introdotto e moderato il dibattito ‘residenza: diritto o concessione? Rimettere al centro la persona’ organizzato nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Uno in particolare, ha spiegato Ciani, “è quello relativo a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Noi abbiamo voluto porre l’attenzione sul fatto che quello che dovrebbe essere unè diventato nel tempo una. Oggi qui abbiamo avuto giuristi, avvocati, personalità di associazioni che da anni seguono questi aspetti e abbiamo voluto mettere a punto quello che l’amministrazione potrebbe fare.” “C’è evidentemente un problema culturale su cui abbiamo voluto sottolineare alcune carenze negli ultimi anni e ci sono degli atti che vorremmo cambiare”. Lo ha detto il capogruppo di, Paolo, che stamattina ha introdotto e moderato il dibattito ‘? Rimettere al centro la persona’ organizzato nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Uno in particolare, ha spiegato, “è quello relativo a ...

