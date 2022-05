Covid, nell'ultima settimana i contagi sono in diminuzione dell'8,9% (Di giovedì 5 maggio 2022) Il trend è di calo, e questa è senza dubbio una buona notizia. nell'ultima settimana in Italia scendono i contagi da Covid - 19 ( - 8,9%), con i nuovi casi che vanno sotto quota 400 mila, a fronte di ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Il trend è di calo, e questa è senza dubbio una buona notizia.in Italia scendono ida- 19 ( - 8,9%), con i nuovi casi che vanno sotto quota 400 mila, a fronte di ...

