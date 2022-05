Cade in un dirupo di 60 metri: fioraia di Gandino ritrovata grazie al suo cane eroe (Di giovedì 5 maggio 2022) Gandino. È stata ritrovata grazie al suo cane eroe Marilena Facchini, la fioraia di 55 anni scomparsa mercoledì (4 maggio) nei pressi del Laghetto Corrado. La donna si era recata lì per una passeggiata proprio con il suo amato Shiva, che alla fine è stato fondamentale per permettere ai soccorritori di individuarla in fondo al dirupo di 60 metri dove era caduta. L’allarme era scattato verso mezzogiorno dopo che la donna non si era presentata ad alcuni appuntamenti. Dalle testimonianze raccolte è emerso che un conoscente l’aveva incrociata in mattinata poco distante dalla Fonte dei Nonni, proprio nei pressi del Corrado. Sul posto, con il coordinamento dei Carabinieri, sono arrivati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, i Volontari Protezione Civile, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022). È stataal suoMarilena Facchini, ladi 55 anni scomparsa mercoledì (4 maggio) nei pressi del Laghetto Corrado. La donna si era recata lì per una passeggiata proprio con il suo amato Shiva, che alla fine è stato fondamentale per permettere ai soccorritori di individuarla in fondo aldi 60dove era caduta. L’allarme era scattato verso mezzogiorno dopo che la donna non si era presentata ad alcuni appuntamenti. Dalle testimonianze raccolte è emerso che un conoscente l’aveva incrociata in mattinata poco distante dalla Fonte dei Nonni, proprio nei pressi del Corrado. Sul posto, con il coordinamento dei Carabinieri, sono arrivati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, i Volontari Protezione Civile, ...

