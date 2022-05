Blessin | «Con la Juve senza paura Anche loro sono vulnerabili»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del Genoa prima della sfida con lantus: «Dobbiamo giocare con coraggio, grinta e volontàaverha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoantus. Le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù. COSA SERVIRA’ – «Le p***e. La Sampdoria ha mostrato un gioco con più esperienza. Non erano la squadra migliore ma hanno dimostrato questo. Lantus ha una qualità enorme, non importa chi giochi. Domani bisogna avere rispetto ma non. Dobbiamo giocare con coraggio, grinta e volontàaver. In certe situazioni abbiamo visto chelaè vulnerabile. Bisogna lavorare su queste situazioni, questo è il ...