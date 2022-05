Ancelotti non era per Napoli, noi preferiamo napoliverona, gli albitri, il “non sono più forti di noi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Una Champions leggendaria che ha per simboli Carlo Ancelotti ed il Real Madrid. E non può non venirci il magone. La sua persona ed il suo modo di allenare non sono mai stati messi in discussione nei mondi dove il calcio conta. sono stati messi in discussione da una società ed una città che preferiscono le beghe condominiali (ammonizioni, Napoliverona, albitri, siamo forti come loro, ma mi sono mangiato il gol del 3-3 a San Siro) ed amministratori di condominio da 5,5 milioni di euro annui per cui c’è poco da stare allegri. Il rimpianto per la grande occasione avuta con una leggenda di questo sport, ed averlo dileggiato e sfottuto come l’ultimo degli scemi da l’esatta dimensione della povertà umana e dell’incompetenza del tifoso napoletano. Che ha contezza solo della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Una Champions leggendaria che ha per simboli Carloed il Real Madrid. E non può non venirci il magone. La sua persona ed il suo modo di allenare nonmai stati messi in discussione nei mondi dove il calcio conta.stati messi in discussione da una società ed una città che preferiscono le beghe condominiali (ammonizioni,verona,, siamocome loro, ma mimangiato il gol del 3-3 a San Siro) ed amministratori di condominio da 5,5 milioni di euro annui per cui c’è poco da stare allegri. Il rimpianto per la grande occasione avuta con una leggenda di questo sport, ed averlo dileggiato e sfottuto come l’ultimo degli scemi da l’esatta dimensione della povertà umana e dell’incompetenza del tifoso napoletano. Che ha contezza solo della ...

