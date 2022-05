? La diretta della guerra | Raid in tutta l’Ucraina, russi simulano lanci nucleari da Kaliningrad (Di giovedì 5 maggio 2022) Non c’è stata regione nella notte appena trascorsa che, all’interno del territorio ucraino, non sia stata raggiunta dagli allarmi aerei. Le sirene hanno risuonato anche nella capitale Kiev, lì dove ieri pomeriggio l’eco delle esplosioni è tornato a farsi sentire dopo il lancio di un ordigno verso la località di Brovary, periferia est della capitale ? La diretta della guerra Raid in tutta l’Ucraina, russi simulano lanci nucleari da Kaliningrad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 5 maggio 2022) Non c’è stata regione nella notte appena trascorsa che, all’interno del territorio ucraino, non sia stata raggiunta dagli allarmi aerei. Le sirene hanno risuonato anche nella capitale Kiev, lì dove ieri pomeriggio l’eco delle esplosioni è tornato a farsi sentire dopo ilo di un ordigno verso la località di Brovary, periferia estcapitale ? LaindaInsideOver.

Advertising

GiuseppeConteIT : Questa mattina, alle 11, conferenza stampa in diretta streaming per la presentazione delle #10lezionidiPolitica che… - francesca_flati : Il delirio di #alanfriedman contro @GiuseppeConteIT in diretta televisiva è la peggior pagina del giornalismo di qu… - fattoquotidiano : ACCUSATI DI CORRUZIONE Il “classico fruscio delle banconote” e la consegna ‘in diretta’ della mazzetta. C’è anche… - mariannaaprile : RT @butacit: Ora in diretta su @Radio1Rai insieme a @mariannaaprile e @bravimabasta per occuparci della disinformazione della settimana! - butacit : Ora in diretta su @Radio1Rai insieme a @mariannaaprile e @bravimabasta per occuparci della disinformazione della settimana! -