Up & Down – promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 4 maggio 2022)di UpChi sono irubrica di Up, curata dal direttore? Anche questascopriremo tutti i vip più chiacchierati, partendo proprio da lei… Barbara d’Urso! Up per Barbara d’Urso Il 7 maggio compie 65 anni e anche se volesse non si L'articolo proviene da Novella 2000.