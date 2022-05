Ucraina: russi attaccano con missili centrali elettriche a Leopoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Almeno tre missili russi hanno colpito le centrali elettriche intorno alla città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Alcuni quartieri della città sono senza elettricità e acqua a causa dell'attacco che in un primo momento si era creduto fosse diretto alla rete ferroviaria Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Almeno trehanno colpito leintorno alla città occidentale di, vicino al confine con la Polonia. Alcuni quartieri della città sono senza elettricità e acqua a causa dell'attacco che in un primo momento si era creduto fosse diretto alla rete ferroviaria

