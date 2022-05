Traffico Roma del 04-05-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Ben ritrovati Buon pomeriggio in studio massimo veschi si stanno risolvendo i problemi legati a un incidente avvenuto sulla via Salaria tra Settebagni e fonte di papà via Di Valle Ricca in esaurimento quindi le code prima segnalate nelle due direzioni mentre si allungano le code causate da un altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare al momento segnalati tra la Roma Firenze il video per la A24 rallentamenti e code che ritroviamo anche in carreggiata esterna Ma nella zona sud tra la Roma Fiumicino e La Romanina code per Traffico sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria la polizia locale segnala Code in via di Boccea Direzione Piazza Irnerio per un incidente avvenuto all’altezza di via Leone Magno altro ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBen ritrovati Buon pomeriggio in studio massimo veschi si stanno risolvendo i problemi legati a un incidente avvenuto sulla via Salaria tra Settebagni e fonte di papà via Di Valle Ricca in esaurimento quindi le code prima segnalate nelle due direzioni mentre si allungano le code causate da un altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare al momento segnalati tra laFirenze il video per la A24 rallentamenti e code che ritroviamo anche in carreggiata esterna Ma nella zona sud tra laFiumicino e Lanina code persulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria la polizia locale segnala Code in via di Boccea Direzione Piazza Irnerio per un incidente avvenuto all’altezza di via Leone Magno altro ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma - Napoli, dalle ore 16.45 traffico ferroviario direzione Napoli rall… - espressione24 : La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22 del giorno 5 maggio al… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea AV Roma - Napoli, dalle ore 16.10 traffico ferroviario rallen… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico – Via del Foro Italico ?????? Coda tra Via Flaminia e Viale della Moschea > Salaria #Luceverde #Lazio -