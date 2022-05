Traffico Roma del 04-05-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio avete trovati dalla redazione è stata chiusa per un incidente la via Salaria tra la diramazione Roma nord e Monterotondo Scalo In entrambe le direzioni all’interno del tratto lunghe sia verso Roma sia direzione Monterotondo Traffico in fila per incidente anche in via di Boccea tra via dei dure consulti è largo Gregorio XIII nelle due direzioni altro incidente in via di Tor de Schiavi all’altezza di via Filippo Smaldone Traffico rallentato per incidente anche in via del Casaletto tra via Luigi Ratti e via di Monteverde si procede incolonnati poi sul lungotevere da piazza Pia Piazza Trilussa verso Porta Portese rallentamenti e file anche in via di Torrevecchia tra via della Valle dei Fontanili e Viale dei monfortani in entrambi i sensi di marcia i dettagli di queste e di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio avete trovati dalla redazione è stata chiusa per un incidente la via Salaria tra la diramazionenord e Monterotondo Scalo In entrambe le direzioni all’interno del tratto lunghe sia versosia direzione Monterotondoin fila per incidente anche in via di Boccea tra via dei dure consulti è largo Gregorio XIII nelle due direzioni altro incidente in via di Tor de Schiavi all’altezza di via Filippo Smaldonerallentato per incidente anche in via del Casaletto tra via Luigi Ratti e via di Monteverde si procede incolonnati poi sul lungotevere da piazza Pia Piazza Trilussa verso Porta Portese rallentamenti e file anche in via di Torrevecchia tra via della Valle dei Fontanili e Viale dei monfortani in entrambi i sensi di marcia i dettagli di queste e di ...

