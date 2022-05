Spaccio di droga a Vittoria, arrestato un tunisino (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vittoria – Nei giorni scorsi a Scoglitti, nella frazione marinara di Vittoria, un ragazzo tunisino di 21 anni, Y.M.A., disoccupato e irregolare nel territorio italiano, accampato in una abitazione fatiscente in Vittoria nella contrada Berdia, aveva organizzato una fiorente attività di Spaccio di sostanze stupefacente hashish nella centralissima piazza Cavour, adiacente al vicolo Messina, che i Carabinieri della locale stazione hanno immediatamente stroncato, organizzando un impegnativo servizio di pedinamento e controllo e impiegando anche militari in abiti camuffati. Il giovane tunisino è stato sorpreso dai militari con 14 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecchette singole ed un’altra già inserita in una sigaretta (canna) occultati in un pacchetto di sigarette. Il ragazzo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Nei giorni scorsi a Scoglitti, nella frazione marinara di, un ragazzodi 21 anni, Y.M.A., disoccupato e irregolare nel territorio italiano, accampato in una abitazione fatiscente innella contrada Berdia, aveva organizzato una fiorente attività didi sostanze stupefacente hashish nella centralissima piazza Cavour, adiacente al vicolo Messina, che i Carabinieri della locale stazione hanno immediatamente stroncato, organizzando un impegnativo servizio di pedinamento e controllo e impiegando anche militari in abiti camuffati. Il giovaneè stato sorpreso dai militari con 14 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecchette singole ed un’altra già inserita in una sigaretta (canna) occultati in un pacchetto di sigarette. Il ragazzo ...

Advertising

brumottistar : RT @Striscia: . @brumottistar si trova a Melito (#Napoli) in una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, un vero e proprio take away d… - SkyTG24 : Vittoria, arrestato per spaccio di droga evade dai domiciliari e fugge prima del processo - SanJacopino : RT @SanJacopino: Spaccio in pieno giorno a Firenze. I residenti in San Jacopino: 'Così non si vive più' - simonegianfaldo : RT @SanJacopino: Spaccio in pieno giorno a Firenze. I residenti in San Jacopino: 'Così non si vive più' - radiortm : Vittoria. Arrestato tunisino clandestino per spaccio di droga - -