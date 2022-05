Sgarbi vs Mughini | lite al Maurizio Costanzo Show | «È caduto a terra»

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Vittorioe Giampierodifficilmente sono concordi sui loro punti di vista. E per questo capita che se inseriti nello stesso programma finiscano a battibeccarsi. Era già successo nel 2019 quando ospiti a Stasera Italia Estate arrivarono alle mani. E a quanto pare è successo anche alcuni giorni fa durante la registrazione della puntata delche andrà in onda questa sera mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5. Ospiti in studio Vittorioe Giampierosi sono a quanto pare trovati in disaccordo parlando della guerra in Ucraina ed è scoppiata la. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia parlando di uno scontro abbastanza violento: offese, spintoni e alla fine Vittorio ...