Pruzzo sul gol di Acerbi | “Arbitri scarsi | stanno decidendo il campionato”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Robertosi scaglia contro la classe arbitrale italiana. Dopo l’episodio del gol convalidato adin posizione di fuorigioco, l’ex attaccante della Roma e del Genoa non ha usato giri di parole nel suo intervento a Radio Radio: “Glisono, presuntuosi, non conoscono il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi. Io sono sicuro che questolo decideranno gli, sia per lo scudetto che per l’Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale”. SportFace.

In un'intervista radiofonica l'ex calciatore Roberto Pruzzo ha lanciato un duro attacco alla classe arbitrale per gli errori commessi in questo campionato. Intervenuto in diretta radiofonica su Radio ...