Pomeriggio 5, la coppia in crisi dopo il reality: lui fa un appello in diretta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Francesco Chiofalo, dopo la sua eliminazione da La Pupa e il Secchione, è tornato a casa. A Pomeriggio 5, però, ha rivelato quello che è successo dopo la finale Francesco… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Francesco Chiofalo,la sua eliminazione da La Pupa e il Secchione, è tornato a casa. A5, però, ha rivelato quello che è successola finale Francesco… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

1vs100tw : #Pomeriggio5 In Diretta Eva Henger e suo marito Dopo il terribile incidente di venerdì pomeriggio, dove ha perso… - Silvia_Wax : @BillyZanne Oggi pomeriggio davanti ad un supermercato, una coppia anziana mamma-figlio prendeva per i fondelli que… - Claudio89361433 : RT @ChiaraGringo_98: #ilparadisodellesignore Buon Pomeriggio da me che ho iniziato le repliche del primo daily ?? (Lo faccio poiché iniziai… - ChiaraGringo_98 : #ilparadisodellesignore Buon Pomeriggio da me che ho iniziato le repliche del primo daily ?? (Lo faccio poiché iniz… - marco_brutto : @fdragoni Oggi pomeriggio...io e mio figlio...oltra a un'altra coppia! Resto tutti mascherati -