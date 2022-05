Pietre colorate e argento raccontano l'Oriente e l'Occidente nella mostra di Giovanni Raspini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oltrepassare i confini, uscire da se stessi, scoprire l’ignoto… da nuove architetture a una barriera corallina. «Il tema del viaggio ci ha dato un’enorme ricchezza di spunti creativi: utilizzando oro e argento, nuove Pietre e finiture, per evocare un panorama o una semplice atmosfera» racconta Giovanni Raspini, introducendo la prossima mostra del suo omonimo marchio di gioielleria, Il Giro del Mondo in ottanta gioielli: facile viaggiare fra simboli e immagini ispirati a ogni continente grazie agli ottanta pezzi unici divisi in trenta parure, esposti fra Milano (dal 6 all’8 maggio, a Palazzo Visconti) e Roma (alla Coffee House di Palazzo Colonna, dal 12 al 15 maggio). Un chiaroscuro di argento e Pietre colorate per la flora e la fauna del collier ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oltrepassare i confini, uscire da se stessi, scoprire l’ignoto… da nuove architetture a una barriera corallina. «Il tema del viaggio ci ha dato un’enorme ricchezza di spunti creativi: utilizzando oro e, nuovee finiture, per evocare un panorama o una semplice atmosfera» racconta, introducendo la prossimadel suo omonimo marchio di gioielleria, Il Giro del Mondo in ottanta gioielli: facile viaggiare fra simboli e immagini ispirati a ogni continente grazie agli ottanta pezzi unici divisi in trenta parure, esposti fra Milano (dal 6 all’8 maggio, a Palazzo Visconti) e Roma (alla Coffee House di Palazzo Colonna, dal 12 al 15 maggio). Un chiaroscuro diper la flora e la fauna del collier ...

