“Perchè sei ancora qui?” | due naufraghe ai ferri corti!

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Duede “L’Isola Dei Famosi” aicorti. La lite e all’orizzonte A quasi due mesi dall’inizio del reality show condotto da Ilary Blasi, i naufraghi appaiono stanchi e intolleranti alle consuete dinamiche del gioco. Anche tra loro la tensione è alle stelle e gli animi iniziano ad inasprirsi sempre di più. Nelle ultime ore è Estefania Bernal a scagliarsi contro la naufraga Licia, ultima arrivata in ordine temporale e causa di scontri e dissapori su entrambe le spiagge su cui l’attrice è approdata. “Perché sei?” – chiede appena Estefania a Licia – già sono choccata perché è arrivata la ex fidanzata di Roger sull’isola. Adesso mi ritrovo te… appena sono arrivata è iniziata subito una discussione perché la pensi in un modo e io in un altro”. “Sonoda sola e mo sono c…i tuoi – ...

Advertising

_Nico_Piro_ : se non si asciuga il terreno, sei costretto a spostare i lenti cingolati e ruotati su asfalto quindi più esposti ad… - valboooox : Già è così, le ragazze sono più sveglie degli uomini! Ma quando si parla di lavoro la loro furbizia finisce nella… - Qrobireds : @Cartabellotta Sei un complottista NoBreathe....la tua teoria dice che il governo toglie l'obbligo della museruola,… - Capitan78840348 : @Zio_Dino Solo perche' sei tu... E sembri alquanto minaccioso...???? - gercci1 : Ma si pazz', chiediti perchè ti abbaiano : sicuramente sei antipatico -

la Repubblica

Ma seconcentrato su questo nonconcentrato sul resto. Nella mia testa non c'è questo. Se pensassi al mio ritiro, non sarei capace di aiutare i miei compagni e me stesso in fare ciò che ...L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondigià abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondigià abbonato Accedi Crimea, perché abbattere il ponte di Putin ora è diventato cruciale per Zelensky