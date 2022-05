La Linea (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il romanzo borghese è vivo e vegeto e , appena pubblicato dalla Nave di Teseo, ne è la dimostrazione. Una famiglia. Quattro generazioni. La fine del Novecento. Questo, in poche parole, il succo del bell’esordio di Lucio Pellegrini, regista di cinema e serie televisive, che, parafrasando la celebre massima tratta dall’Anna Karenina di Lev Tolstoj – “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo –, racconta le vicende dei Mattei, una famiglia disfunzionale che di più non si può, concentrandosi sulle esistenze di Stelio, di sua moglie Angiòla e dei suoi tre figli, Anita, Tullio e Olivia. Stelio, “ex sessantottino che ha fatto i soldi come tutti i sessantottini”, è quello che oggi verrebbe definito archistar. Angiòla, donna scostante, madre assente, moglie devota, è il suo perfetto completamento. Sono megalomani e fragili, in perenne ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il romanzo borghese è vivo e vegeto e , appena pubblicato dalla Nave di Teseo, ne è la dimostrazione. Una famiglia. Quattro generazioni. La fine del Novecento. Questo, in poche parole, il succo del bell’esordio di Lucio Pellegrini, regista di cinema e serie televisive, che, parafrasando la celebre massima tratta dall’Anna Karenina di Lev Tolstoj – “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo –, racconta le vicende dei Mattei, una famiglia disfunzionale che di più non si può, concentrandosi sulle esistenze di Stelio, di sua moglie Angiòla e dei suoi tre figli, Anita, Tullio e Olivia. Stelio, “ex sessantottino che ha fatto i soldi come tutti i sessantottini”, è quello che oggi verrebbe definito archistar. Angiòla, donna scostante, madre assente, moglie devota, è il suo perfetto completamento. Sono megalomani e fragili, in perenne ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: L’Italia, come Paese fondatore dell’Unione Europea, come Paese che crede profondamente nel… - Ariachetira : .@GiuseppeConteIT 'L'Italia deve essere in prima linea per la transizione ecologica non per la corsa al riarmo.'… - ladyonorato : Tutti si sono prodigati in elogi e hanno fatto foto sorridenti con lui. Io gli ho espresso la mia posizione di tota… - PaolaBarbero9 : RT @marieta99044909: Quando I dirigenti PD hanno deciso di legarsi a Conte e si sono detti pronti a mollargli la leadership del csx non sap… - albertobrogi : RT @giorgiogilestro: La differenza tra linea blu e verde ci da un'idea di quando è avvenuto l'incontro con Spike. Ovviamente una quota di q… -