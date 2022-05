Kvaratskhelia in Georgia è una star: alcuni tifosi fanno invasione di campo per un selfie – VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, annunciato da De Laurentiis qualche giorno fa, è una vera e propria star in Georgia. Il 21enne attaccante esterno sta concludendo la stagione alla Dinamo Batumi dopo la rescissione col Rubin Kazan per le note vicende legate alla guerra. In patria sono pazzi di lui. Basti pensare che durante l’ultima partita contro la Dinamo Tbilisi c’è stata un’invasione di campo di alcuni tifosi per chiedergli un selfie. The “Khvicha Kvaratskhelia effect” as number of pitch invaders interrupt the game. More than 20,000 supporters are attending the Dinamo derby, a new season high in the Erovnuli Liga!pic.twitter.com/HF9CTC0XDf — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 3, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha, annunciato da De Laurentiis qualche giorno fa, è una vera e propriain. Il 21enne attaccante esterno sta concludendo la stagione alla Dinamo Batumi dopo la rescissione col Rubin Kazan per le note vicende legate alla guerra. In patria sono pazzi di lui. Basti pensare che durante l’ultima partita contro la Dinamo Tbilisi c’è stata un’didiper chiedergli un. The “Khvichaeffect” as number of pitch invaders interrupt the game. More than 20,000 supporters are attending the Dinamo derby, a new season high in the Erovnuli Liga!pic.twitter.com/HF9CTC0XDf —n Footy (@nFooty) May 3, ...

