Graduatorie e concorsi: titoli di accesso alle classi A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze saranno integrati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci cercano insegnanti per le classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze: il Decreto legge n. 36/2022 introduce una importante novità in merito. Entro il 30 giugno 2022 (ma non prendiamo per oro colato la data) il Ministero dovrà integrare i requisiti di accesso a queste classi di concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci cercano insegnanti per ledi concorso A-26e A-28: il Decreto legge n. 36/2022 introduce una importante novità in merito. Entro il 30 giugno 2022 (ma non prendiamo per oro colato la data) il Ministero dovrà integrare i requisiti dia questedi concorso. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie e concorsi: titoli di accesso alle classi A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze saranno integrati - SardiniaPost : #Lavoro #Sardegna ?? Assunzioni in Regione, l'assessora Satta ne promette 100: 'Scorrimento delle graduatorie dai co… - Milena24181546 : RT @SerenaDP1983: @rampi Grazie per aver presentato l'emendamento per le graduatorie di merito dei concorsi ordinari! #idoneiordinarioinruo… - Simona__Gatto : RT @SerenaDP1983: @rampi Grazie per aver presentato l'emendamento per le graduatorie di merito dei concorsi ordinari! #idoneiordinarioinruo… - ElePoli_8 : RT @SerenaDP1983: @rampi Grazie per aver presentato l'emendamento per le graduatorie di merito dei concorsi ordinari! #idoneiordinarioinruo… -