E' stata la mano di Dio. Maradona trionfa ai David di Donatello, mentre De Laurentiis e Spalletti si "accontentano" del piazzamento Champions (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un trionfo firmato Maradona. E' stato la mano di Dio ha fatto incetta di premi ai David di Donatello. Nella notte degli oscar italiani E' stato la mano di Dio ha stroncato tutta la concorrenza vincendo il campionato della pellicola più vista ed apprezzata dell'anno. Il film di Paolo Sorrentino ha ben meritato la pioggia di statuette. La pellicola si è coperta di gloria. Ed alcune espressioni come "Non ti disunire" sono già entrate nel linguaggio comune. Il successo cinematografico di E' stata la mano di Dio premia un regista ed un cast di super tifosi del Napoli. Per certi aspetti quella di E' stata la mano di Dio è stata una vittoria che risarcisce la parziale delusione per il finale di campionato del Napoli.

