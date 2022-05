(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà uncaldo sul fronte deglicon tante manifestazioni di protesta in programma nei prossimi giorni. Dal trasporto aereo a quello ferroviario, fino ad arrivare allo sciopero generale del prossimo 20. A rischio potrebbero esserci dunque le corse de treni, i voli aerei oltre che chiaramente alle ripercussioni nei singoli comparti dei lavoratori interessati. Sciopero treni venerdì 6Si parte venerdì 6con la mobilitazione del settore ferroviario. La protesta, a carattere nazionale, scatterà dalle 21.00 del 5(giovedì) fino alle 21.00 del giorno dopo, il 6 per l’appunto. Lo scioperò sarà pertanto di 24 ore ed è stato indetto da varie sigle sindacali: CMC, Cub trasporti e SGB Ferrovie. A rischio potrebbero esserci pertanto ...

Advertising

CorriereCitta : Calendario scioperi maggio 2022, date e orari: tutte le date da segnare - AndcoSeve : Elenco scioperi dei lavoratori per i #diritti ancora una volta violati. Si Ancora una volta diritti da difendere. M… -

Sarà un mese segnato da numerose agitazioni che interesseranno il settore trasporti, dai mezzi pubblici al personale aereo fino a quello del trasporto merci. In programma il 20 maggio anche uno ...programmati inizio maggio Glidi maggio partiranno il 5 con quello del personale di macchina della società Mercitalia Rail. Esso sarà di 24 ore dalle 21 del 5 alle 21 del ...Sarà un maggio caldo sul fronte degli scioperi con tante manifestazioni di protesta in programma nei prossimi giorni. Dal trasporto aereo a quello ferroviario, fino ad arrivare allo sciopero generale ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...