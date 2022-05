Masters 1000 Madrid 2022, Djokovic-Monfils interrotta per pioggia: si giocherà col tetto (Di martedì 3 maggio 2022) Il meteo continua a condizionare i Masters 1000 di Madrid 2022. Anche la giornata odierna, infatti, è condizionata dalla pioggia, già protagonista nella giornata di ieri. Interrotto per tale ragione anche il match tra Novak Djokovic e Gael Monfils, che si trovava ai vantaggi sul 2-2 con il serbo al servizio. Uno scroscio d’acqua che ha fatto rientrare negli spogliatoi i due tennisti, ma fortunatamente il campo centrale è attrezzato per tale evenienza. Infatti, l’impianto verrà coperto, con l’operazione che durerà circa un quarto d’ora, che la ripresa quindi pronosticabile intorno alle 18:30. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Il meteo continua a condizionare idi. Anche la giornata odierna, infatti, è condizionata dalla, già protagonista nella giornata di ieri. Interrotto per tale ragione anche il match tra Novake Gael, che si trovava ai vantaggi sul 2-2 con il serbo al servizio. Uno scroscio d’acqua che ha fatto rientrare negli spogliatoi i due tennisti, ma fortunatamente il campo centrale è attrezzato per tale evenienza. Infatti, l’impianto verrà coperto, con l’operazione che durerà circa un quarto d’ora, che la ripresa quindi pronosticabile intorno alle 18:30. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

