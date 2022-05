“Che tragedia per la cultura”. Colombo non si trattiene su Orsini divenuto una star (Di martedì 3 maggio 2022) Furio Colombo si scatena contro il professor Alessandro Orsini e sul dibattito dei media in merito alla guerra tra Russia ed Ucraina. Il giornalista ed ex deputato è ospite in collegamento della puntata del 3 maggio de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e se la prende in particolare con i negazionisti, con chi tira sempre in ballo gli ebrei per accusarli e poi regala una stoccata finale all'esperto, ormai uno dei volti più noti della tv italiana: “Il punto fondamentale è di negare che ci sia stata un'azione contro gli ebrei, che sia avvenuta la Shoah. Il problema è che gli ebrei se li fanno da soli i propri tormenti, se li vedono da soli. Quando arriva un presidente ebreo in un paese come l'Ucraina bisogna distruggere il presidente ed il paese. L'elemento del negazionismo è fortissimo e credo che debba essere tenuto in ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Furiosi scatena contro il professor Alessandroe sul dibattito dei media in merito alla guerra tra Russia ed Ucraina. Il giornalista ed ex deputato è ospite in collegamento della puntata del 3 maggio de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e se la prende in particolare con i negazionisti, con chi tira sempre in ballo gli ebrei per accusarli e poi regala una stoccata finale all'esperto, ormai uno dei volti più noti della tv italiana: “Il punto fondamentale è di negare che ci sia stata un'azione contro gli ebrei, che sia avvenuta la Shoah. Il problema è che gli ebrei se li fanno da soli i propri tormenti, se li vedono da soli. Quando arriva un presidente ebreo in un paese come l'Ucraina bisogna distruggere il presidente ed il paese. L'elemento del negazionismo è fortissimo e credo che debba essere tenuto in ...

