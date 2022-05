Boris Johnson in videocollegamento con il Parlamento a Kiev: “L’Ucraina vincerà e sarà libera” (Di martedì 3 maggio 2022) “Giorno dopo giorno i missili e le bombe continuano a piovere sulle persone innocenti delL’Ucraina. Putin continua con la sua grottesca e illegale campagna per conquistare e mantenere il controllo del suolo ucraino e i suoi soldati non hanno più la scusa di non sapere cosa stanno facendo. Stanno commettendo crimini di guerra e le loro atrocità emergono ovunque siano costretti a ritirarsi, come abbiamo visto a Bucha, a Irpin a Hostomel e in molti altri luoghi. Nel Regno Unito faremo tutto il possibile per tenere conto di questi crimini di guerra. E in questo momento di incertezza, di continua paura e dubbio sul futuro, ho un messaggio per voi: L’Ucraina vincerà. L’Ucraina sarà libera”. Così il primo ministro inglese Boris Johnson rivolgendosi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Giorno dopo giorno i missili e le bombe continuano a piovere sulle persone innocenti del. Putin continua con la sua grottesca e illegale campagna per conquistare e mantenere il controllo del suolo ucraino e i suoi soldati non hanno più la scusa di non sapere cosa stanno facendo. Stanno commettendo crimini di guerra e le loro atrocità emergono ovunque siano costretti a ritirarsi, come abbiamo visto a Bucha, a Irpin a Hostomel e in molti altri luoghi. Nel Regno Unito faremo tutto il possibile per tenere conto di questi crimini di guerra. E in questo momento di incertezza, di continua paura e dubbio sul futuro, ho un messaggio per voi:”. Così il primo ministro ingleserivolgendosi al ...

Advertising

fattoquotidiano : DRAGHI 'AIUTARE L'UCRAINA VUOL DIRE LAVORARE PER LA PACE' Intanto Boris Johnson davanti al Parlamento ucraino invo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il governo britannico di Boris Johnson considera 'interamente legittimo' l'uso da parte ucraina di armi f… - GiovaQuez : Orsini: 'Johnson è uno di quei pazzi di cui ha parlato il Papa. Boris Johnson è un pericolossisimo guerranfondaio,… - Luigi56124612 : RT @MarcoFattorini: Oggi per la prima volta dall’inizio della guerra Zelensky è al Parlamento ucraino, in occasione del discorso di Boris J… - lomestars : RT @GianlucaCastro8: Boris Johnson, in diretta con il parlamento ucraino: Kiev sta compiendo ' una 'lotta tra il bene e il male.' Ha anche… -