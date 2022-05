Basket femminile, Finale Scudetto: la Virtus Bologna batte Schio in gara-3 e allunga la serie (Di martedì 3 maggio 2022) Ci sarà almeno anche gara-4 nella serie Finale della serie A1 2022 di Basket femminile, con la Virtus Bologna che con una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto (chiuso 22-9) supera la Famila Wuber Schio, conquista il primo successo nelle finali e porta le venete a gara-4. Eroina di giornata Dojkic, che con Turner firma la rimonta, ma anche Zandalasini che mette a segno il canestro decisivo. Non bastano Laksa, Gruda e Andre’ a Schio per chiudere il discorso. Virtus Bologna che è già all’ultima spiaggia e la tripla di Cinili prova subito a scuotere le emiliane per il primo allungo sul 5-2. Ma è una fiammata, perché Schio risponde e da oltre l’arco è la ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Ci sarà almeno anche-4 nelladellaA1 2022 di, con lache con una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto (chiuso 22-9) supera la Famila Wuber, conquista il primo successo nelle finali e porta le venete a-4. Eroina di giornata Dojkic, che con Turner firma la rimonta, ma anche Zandalasini che mette a segno il canestro decisivo. Non bastano Laksa, Gruda e Andre’ aper chiudere il discorso.che è già all’ultima spiaggia e la tripla di Cinili prova subito a scuotere le emiliane per il primo allungo sul 5-2. Ma è una fiammata, perchérisponde e da oltre l’arco è la ...

