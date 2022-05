Soleil Sorge, un finto fan le chiede un selfie e poi le dice: “Perché dal vivo sei così brutta?”. Il video diventa virale, lei replica così (Di lunedì 2 maggio 2022) Soleil Sorge nelle scorse ore è stata vittima di uno scherzo di cattivo gusto. Dopo essere stata approcciata da un ragazzo per il consueto selfie, questo le ha detto, documentando il tutto con un video: “Posso dirti una cosa? Ma Perché dal vivo sei così brutta?“. L’opinionista de La pupa e il secchione non ha dato peso all’imprevisto e, con la sua solita ironia, ha risposto: “Eh, Perché non ho le luci giuste“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? (@armandosanchezofficial) In poche ore il video è diventato virale sui social e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022)nelle scorse ore è stata vittima di uno scherzo di cattivo gusto. Dopo essere stata approcciata da un ragazzo per il consueto, questo le ha detto, documentando il tutto con un: “Posso dirti una cosa? Madalsei?“. L’opinionista de La pupa e il secchione non ha dato peso all’imprevisto e, con la sua solita ironia, ha risposto: “Eh,non ho le luci giuste“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? (@armandosanchezofficial) In poche ore iltosui social e ...

