Ritorno di fiamma, il Milan ci prova con lo scambio: Krunic sul piatto (Di lunedì 2 maggio 2022) Per il centrocampo della prossima stagione, il Milan torna su un obiettivo già seguito lo scorso anno: scambio più cash la strategia Sostituire il partente Franck Kessié – per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 2 maggio 2022) Per il centrocampo della prossima stagione, iltorna su un obiettivo già seguito lo scorso anno:più cash la strategia Sostituire il partente Franck Kessié – per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Dopo la rottura con Lulù, Manuel Bortuzzo torna a seguire la sua ex sui social. Ritorno di fiamma? ?? #Pomeriggio5 https:… - marianna_mela : RT @pomeriggio5: Dopo la rottura con Lulù, Manuel Bortuzzo torna a seguire la sua ex sui social. Ritorno di fiamma? ?? #Pomeriggio5 https:… - FichFederico : Sono sceso per rubare la fiamma, ho commesso il peccato, cosa aspetta ora la scure a colpirmi? Destino beffardo se… - pomeriggio5 : Dopo la rottura con Lulù, Manuel Bortuzzo torna a seguire la sua ex sui social. Ritorno di fiamma? ?? #Pomeriggio5 - robbinaif : @GiovaQuez Ritorno di fiamma? -