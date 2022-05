Pochettino azzarda il paragone | “Parlare di Messi è come parlare di Maradona”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il primo anno di Lionellontano da Barcellona non è stato dei più felici. Più volte criticato per le deludenti prestazioni, il sette volte pallone d’oro è stato spesso bersagliato da stampa e tifosi parigini durante la stagione. Sulle critiche al fuoriclasse argentino è intervenuto il tecnico del Psg, Mauricio, nel corso di una lunga intervista a Europa1: “Criticarein questo modo è ingiusto. Non ho dubbi sulle sue qualità.ha abbastanza talento per fare quello che deve fare e lo farà la prossima stagione, che sarà estremamente diversa per lui. È stato un anno di apprendimento. Bisogna tenere conto anche dei tanti cambiamenti che ha vissuto in prima persona e insieme alla famiglia. Un giocatore può esserne influenzato“. Diego Armando– Lionel ...