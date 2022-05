Per la prima volta premio ex - aequo del Campus ReStartApp (02/05/2022) (Di lunedì 2 maggio 2022) Le call to action sono disponibili nell'area Bandi del sito fondazionegarrone.it . Per candidarsi c'... Uncem, Alleanza Mobilità Dolce, Club Alpino Italiano (CAI), Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali, ... Leggi su vita (Di lunedì 2 maggio 2022) Le call to action sono disponibili nell'area Bandi del sito fondazionegarrone.it . Per candidarsi c'... Uncem, Alleanza Mobilità Dolce, Club Alpino Italiano (CAI), Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali, ...

LauraPausini : Oggi finalmente ci rivediamo per la prima volta dopo Sanremo! Proprio nel giorno della #festadeilavoratori! Non ved… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - VoltItalia : Riteniamo uno squallido teatrino l'intervista di #Lavrov a Zona Bianca, su Rete4. Il fatto che venga permesso al mi… - Danireport : RT @susy43279731: I 4 partiti che hanno votato a favore della proposta per togliere l’IVA sulle compravendita di armi, (si sulle armi, non… - yourvodooshit : RT @farted94: Sto ancora sghignazzando per FraPol che neanche 10 minuti prima del gol urla a Leao qualcosa tipo “SEI FORTE SOLO SU INSTAGRA… -