Decreto aiuti, finite le agevolazioni sul carburante: cosa succede adesso? (Di lunedì 2 maggio 2022) Il CdM ha dato il via libera al nuovo Decreto aiuti con una importante proroga per quanto riguarda il taglio delle accise sui carburanti, includendo anche il metano Il caro carburante ha avuto un impatto notevole sul benessere economico delle famiglie: dalla benzina ‘verde’ al diesel, fino a gpl e gas metano, la mannaia degli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 maggio 2022) Il CdM ha dato il via libera al nuovocon una importante proroga per quanto riguarda il taglio delle accise sui carburanti, includendo anche il metano Il caroha avuto un impatto notevole sul benessere economico delle famiglie: dalla benzina ‘verde’ al diesel, fino a gpl e gas metano, la mannaia degli L'articolo NewNotizie.it.

GianlucaVasto : Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT c… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - Agenzia_Ansa : Il Cdm tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiar… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge aiuti per famiglie ed imprese. Lo si apprende da alcuni ministri al term… - RiminiFuturo : RT @Agenzia_Ansa: Con il decreto aiuti arriverà un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35 mila euro di red… -