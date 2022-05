Pagelle Roma-Bologna 0-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 1 maggio 2022) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico partita aperta con entrambe le squadre che cercano di portare a casa i tre punti ma a regnare è l’equilibrio con anche due episodi dubbi, uno per parte, che potevano portare a due calci di rigore. Rui Patricio e Skorupski neutralizzano gli attaccanti e alla fine finisce 0-0 con lache dice addio matematicamente al sogno Champions League e raggiunge la Lazio al quinto posto, a quota 59 punti. Ilcontinua nell’ottimo momento di forma: vittorie con Inter e Sampdoria e pareggi con Milan, Juventus, Udinese e ...

romaforever_it : Roma-Bologna 0-0, Le Pagelle - PagineRomaniste : #Roma-#Bologna 0-0, le pagelle: #Zaniolo e #Felix perfetti sconosciuti. #Pellegrini, la scossa collettiva non arriv… - calciomercatoit : ?? I voti del primo tempo di #RomaBologna #Skorupski e #RuiPatricio rispondono 'presente' - infoitsport : PRIMAVERA 1 PAGELLE ROMA-CAGLIARI 2-1 - Satriano decisivo - infoitsport : PRIMAVERA 1 PAGELLE ROMA-CAGLIARI 2-1 - Satriano decisivo -

e tabellino di- Bologna, match valido per la 35esima giornata di Serie A 2021/22ROMA Rui Patricio 7: il Bologna entra spesso in area, è pericoloso, ma il portoghese respinge tutto. ...- Bologna lee il tabellino della partita andata in scena all'Olimpico tra la squadra di Mourinho e quella di Mihajlovic. Laha ormai perso il treno per la Champions League (manca ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Roma-Bologna, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico partita aperta con entrambe ...ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Carles Perez, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Zaniolo. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Fuzato, Karsdorp, Zalewski, ...