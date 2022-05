Highlights e gol Monopoli-Picerno 1-1 | primo turno Playoff Serie C 2021 2022 VIDEO

SerieA : HIGHLIGHTS | Il gol di #Sabiri e il rigore parato da #Audero portano la @sampdoria a vincere il Derby della Lantern… - SerieA : HIGHLIGHTS | Partita ricca di gol ed emozioni a La Spezia, #Acerbi nel finale regala la vittoria ai ???… - NewsTuttoC : Lecco-Pro Patria 0-2, gol e highlights della partita - StadioSport : Video Gol-Highlights Juventus-Venezia 2-1: sintesi 01-05-2022: Video gol-highglights Juventus-Venezia 2-1: vincono… - a7_ferrando : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | Il gol di #Sabiri e il rigore parato da #Audero portano la @sampdoria a vincere il Derby della Lanterna! ?? #SampG… -

(cronaca Alessandro Rinoldi) Video/ Monterosi Tuscia Latina (0 - 1): Rosseti vale 3 punti (Serie C) DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA ...: 56' Szymon Zurkowski, Andrea Belotti 78' (R), 87' (R), 90' + 6' Sintesi di Tiziana AllaGli highlights e i gol di Pescara-Carrarese, match valevole per il primo turno dei Playoff del campionato italiano di Serie C 2021/2022, in cui le due squadre non sono andare oltre un pareggio per 2-2 ...La Dacia Arena di Udine ospita il match di campionato tra Udinese e Inter. Entrambe le formazioni sono state impegnate in settimana con i recuperi della 20^ giornata. I friulani hanno vinto 4-0 in ...