Dan Aykroyd, star di Ghostbusters, si è separato dalla moglie Donna Dixon dopo 39 anni di matrimonio

La coppia composta da Dan Ayrkoyd e Donna Dixon si è separata dopo 39 anni di matrimonio, ecco il comunicato ufficiale. La notizia è stata confermata da un comunicato della coppia che è stato rilasciato al magazine People. Dan Aykroyd e Donna Dixon hanno dichiarato: "dopo 39 anni come coppia, siamo ora su percorsi diversi. Rimaniamo legalmente sposati, co-genitori, colleghi e business partner. Questa è la nostra scelta presa in amorevole amicizia". Le nozze erano avvenute nel 1983 dopo che Dan e Donna si erano incontrati lavorando al film Doctor Detroit. La coppia ha poi recitato insieme in altri film come Spie come noi

