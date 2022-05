Giulia Calcaterra, pose bollenti in costume nel deserto (Di venerdì 22 aprile 2022) Giulia Calcaterra è riuscita a trasformare le sue passioni, lo sport e i viaggi, in uno splendido lavoro. L’ex velina si sposta da continente a continente, pratica yoga, surfa su onde altissime, fa immersioni tra i coralli e, praticamente, vive in costume. Anche nel deserto. In California per ballare La Calcaterra nel desertoSiamo a Palm Desert, località sperduta nell’entroterra della California dove ci sono solo sabbia, caldo e arbusti secchi. Cosa ci fa Giulia Calcaterra in mezzo al nulla? Balla! Per pochi giorni all’anno quelle zone degli Stati Uniti si animano di vita: tutti vogliono partecipare al festival musicale di Coachella. Incubatore di tendenze, l’evento pullula di star (SCOPRI QUI chi ci è andato quest’anno) che danzano agli eventi più ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 22 aprile 2022)è riuscita a trasformare le sue passioni, lo sport e i viaggi, in uno splendido lavoro. L’ex velina si sposta da continente a continente, pratica yoga, surfa su onde altissime, fa immersioni tra i coralli e, praticamente, vive in. Anche nel. In California per ballare LanelSiamo a Palm Desert, località sperduta nell’entroterra della California dove ci sono solo sabbia, caldo e arbusti secchi. Cosa ci fain mezzo al nulla? Balla! Per pochi giorni all’anno quelle zone degli Stati Uniti si animano di vita: tutti vogliono partecipare al festival musicale di Coachella. Incubatore di tendenze, l’evento pullula di star (SCOPRI QUI chi ci è andato quest’anno) che danzano agli eventi più ...

FramesiItaly : ?? At @coachella with A M A Z I N G Giulia Calcaterra. Framesi hair by Sabrina Arvizzigno, Italian Style Framesi A… - september199six : È uscita la nuova collezione di costumi di Giulia Calcaterra e io li voglio esattamente tutti ?? - redazionerumors : Giulia Calcaterra, pose bollenti nel deserto: il suo look è da capogiro Leggi l'articolo completo su… - Victori31631277 : RT @silviapisanoo: VOGLIO MORIRE, DAMIANO E GIULIA CALCATERRA!! ???????? - silviapisanoo : VOGLIO MORIRE, DAMIANO E GIULIA CALCATERRA!! ???????? -