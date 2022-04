Ufficiale il Samsung Galaxy S20 FE 2022 in Corea: cosa cambia? (Di martedì 5 aprile 2022) In Corea del Sud è stato presentato il Samsung Galaxy S20 FE 2022, dal prezzo di 700 mila won (circa 526 euro), circa 20 mila won in meno rispetto al modello originale. Il device sarà venduto localmente presso gli operatori telefonici LG Uplus e KT. La confezione di vendita non disporre degli auricolari AKG (si tenga presente che comunque KT li offre in regalo di sua spontanea volontà). Il Samsung Galaxy S20 FE 2022 sarà venduto nelle colorazioni Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy (il modello originale era anche colorato di Cloud Mint, Cloud Red e Cloud Orange). La strategia che potrebbe aver spinto il colosso di Seul a commercializzare il telefono potrebbe nascondere l’intenzione di liberarsi delle ultime scorte disponibili, o come anche di stringere accordi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 aprile 2022) Indel Sud è stato presentato ilS20 FE, dal prezzo di 700 mila won (circa 526 euro), circa 20 mila won in meno rispetto al modello originale. Il device sarà venduto localmente presso gli operatori telefonici LG Uplus e KT. La confezione di vendita non disporre degli auricolari AKG (si tenga presente che comunque KT li offre in regalo di sua spontanea volontà). IlS20 FEsarà venduto nelle colorazioni Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy (il modello originale era anche colorato di Cloud Mint, Cloud Red e Cloud Orange). La strategia che potrebbe aver spinto il colosso di Seul a commercializzare il telefono potrebbe nascondere l’intenzione di liberarsi delle ultime scorte disponibili, o come anche di stringere accordi ...

