Ucraina, l'iniziativa della Uefa: stanziato un milione per aiutare i bambini (Di mercoledì 2 marzo 2022) I componenti del Cda dell'Uefa Foundation for children hanno stanziato un milione per aiutare i bambini in Ucraina

