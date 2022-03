Ucraina | anatomia di un conflitto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attacco militare russo è il tassello finale di una strategia iniziata molto prima a colpi di cyber-incursioni, propaganda, disinformazione... Una guerra ibrida, diversa, che ora rivela la sua devastante efficacia. E che però contiene esiti imprevedibili. Nel buio di una notte senza luna si accendono i lampeggianti dei grandi camion scoperti che trasportano i carri armati ucraini. Blindati, tank e armi antiaeree sono arrivati con due treni, che sembrano interminabili, incrociati a un passaggio a livello nella zona di guerra del Donbass. La colonna militare è diretta al fronte di Luhansk, una delle roccaforti dei separatisti riconosciuti il 21 febbraio dal presidente russo Vladimir Putin. Rinforzi per alimentare il confitto che dura da 8 anni, con 14 mila morti. Forze d’attacco, denunciano i leader separatisti, che hanno trovato il pretesto per chiedere l’intervento di Mosca. Ormai ...

Dove viaggia la desinformazya Liubov Tsybulska , fondatrice del Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza dell'informazione dell'(un'entità governativa), segue le minacce ibride ... Una volta iniziata la guerra in Ucraina la Russia ha aumentato anche la sua propaganda per giustificare le sue mosse ... Come scorre la propaganda del Cremlino e come alcuni Stati stanno ripensandoil loro approccio alle emittenti di Putin ...