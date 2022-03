TÉMOIGNAGE Mon chien a sauvé la vie de mon mari en lui faisant un massage cardiaque

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Le petit Chewie ala vie de son maître Ray Whiteley en luiun. Une jolie histoire racontée par Loretta, la compagne de ce dernier. En 2017, Loretta et Ray Whiteley, originaires de Leyland dans le comté de Lancashire en Angleterre, ontla vie du petit Chewie. Un yorkshire terrier maltraité qui a été retrouvé dans une tombe de fortune, ligoté et bâillonné avec du scotch. Un an plus tard, lea rendu l’appareil au couple en sauvant la vie de son maître, victime d’un infarctus. Comment ? En luiun! L’adorable boule de poils de 4kg a sauté sur la poitrine du quinquagénaire pour le garder en vie. “Sans Chewie, Ray serait mort – et ça aurait été la fin de mon monde” a ...